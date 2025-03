Bolognatoday.it - Verso Hellas Verona-Bologna, Italiano: “Partita tosta, contro una squadra in salute”

Leggi su Bolognatoday.it

Dopo il bel successo ottenuto in casail Cagliari, ilsi appresta a tornare in campo per sfidare l’di Paolo Zanetti nel 28° turno di questa Serie A 2024-2025. Attenzione e atteggiamento giustoAd introdurre la sfida in casa scaligera, come sempre, ci ha pensato.