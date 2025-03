Sololaroma.it - Verona-Bologna, il pronostico di Serie A: bella la combo, intuizione risultato esatto

Il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Genoa ha inaugurato la ventottesima giornata diA, che culminerà con i due big match Napoli-Fiorentina e Juventus-Atalanta. Entrambi si giocheranno domani, domenica 9 marzo, quando a scendere in campo saranno anche, che nel lunch match delle ore 12.30 si affronteranno allo Stadio Marcantonio Bentegodi.Padroni di casa che hanno perso tre delle ultime quattro partite,interrotta dal solo, ma prestigioso, successo contro la Fiorentina. Molto importante per ilsarà cercare di ottenere altri punti importanti tra le mura amiche per cercare di mettersi un po’ più al sicuro rispetto alla zona retrocessione, che al momento dista quattro lunghezze.Risultati totalmente specchiati invece per il, che ha ottenuto tre vittorie ed una sconfitta nelle scorse quattro gare disputate, superando anche il Milan nello scontro diretto per l’Europa.