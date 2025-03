Metropolitanmagazine.it - Verissimo, Pierdavide Carone si racconta: ”Sapere che non potrò diventare papà biologicamente è stato il colpo più doloroso”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il cantautore, ospite a, si èto nel salotto di Silvia Toffanin parlando della sua carriera e della malattia: il tumore, scoperto nel 2020.parla della malattia aFoto da IlSussidiario.NetIl cantautore, reduce dalla vittoria di Ora o Mai Più, si èto aparlando del tumore che ha scoperto di avere nel 2020. Grazie alla malattia, l’artista, ha confessato di non poter avere più figli naturalmente.“Se vorròdovrò trovare metodi alternativi. È quello che mi fa più male della malattia”.ha spiegato:”che nonilpiùdella malattia perché la malattia l’ho curata, ma questo non si può curare anche se si può risolvere in un altro modo magari.