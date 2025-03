Thesocialpost.it - Verissimo, Pierdavide Carone racconta tutto della malattia: “Non posso più avere figli”

è stato ospite a, dove ha aperto il cuore riguardo alla sua lotta contro il tumore scoperto nel 2020. Il cantautore ha parlato con sincerità delle conseguenze, soffermandosi su un aspetto particolarmente doloroso: la sterilità causata dai trattamenti.La dolorosa consapevolezza“Se vorrò diventare papà dovrò trovare metodi alternativi. È quello che mi fa più male”, ha rivelato, facendo emergere il profondo disagio legato alla sua condizione. Nonostante la cura avuta per il tumore, il sogno di diventare padre biologicamente è ormai irraggiungibile. “Lal’ho curata, ma questo non si può curare, anche se si può risolvere in un altro modo magari”, ha aggiunto con una punta di rammarico.La diagnosi e il percorso di curaIl cantautore ha spiegato di aver scoperto il tumore in uno stadio iniziale, il che ha permesso di intervenire tempestivamente con chirurgia e chemioterapia.