Ventottesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna si arrende all'Efes

Non si rialza la Virtus che, nella/25, subisce contro l’Efes la sesta sconfitta consecutiva rimanendo così al penultimo posto in classifica. Ad Istanbul, il team di Ivanovic resiste un tempo per poi crollare nella ripresa, nonostante i 17 punti di Shenghelia./25: EFES-VIRTUS89-68Il match inizia bene per gli emiliani che rendono la vita difficile ai turchi, bravi a rimanere a contatto trovando nel secondo quarto quei punti necessari per andare all’intervallo lungo con il minimo svantaggio(42-39).Nella ripresasi perde completamente realizzando soltanto dieci punti nel terzo quarto, mentre i turchi rispondono con 22 punti, presentandosi all’ultimo quarto avanti di nove(62-51. I padroni di casa toccano anche il +12, prima che le triple di Larkin e Bryant chiudano i conti.