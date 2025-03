Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, scatta la squalifica: un calciatore salterà il match

Unè stato ammonito da diffidato ela gara fradella prossima settimana.Ilsarà impegnato domani contro la Fiorentina in uno Stadio Diego Armando Maradona gremito. Gli azzurri saranno chiamati a replicare all’Inter, che sarà impegnata stasera contro il Monza fanalino di coda. L’obiettivo dei ragazzi di Conte sarà vincere quante più gare possibile da qui a fine campionato per provare a sognare la vittoria dello Scudetto.La settimana prossima arriverà un impegno più facile, ma non da sottovalutare, come quello fuori casa contro il. In questi istanti, è arrivata un’ultim’ora riguardante il, un assente per Di FrancescoSatlerà infatti la garailJohn Yeboah. L’attaccante era diffidato e a seguito della sua ammonizione nella gara di oggi contro il Como scatterà lanella prossima gara, che sarà proprio quella contro gli azzurri di Conte.