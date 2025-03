Ilrestodelcarlino.it - "Vendo i trattori. E ai clienti dimostro che me ne intendo"

A 27 anni vende, li consegna e li mette in campo. È la prima venditrice in Italia di un marchio di mezzi agricoli. Jenny Papetta (nella foto) lavora come dipendente da Violini srl, a Recanati, città in cui vive. È riuscita a vincere la diffidenza iniziale dei, data dal fatto di essere donna e per di più giovane, facendo capire loro che conosce bene il settore. E adesso la chiamano anche per consigli extra. Qualche battuta ironica è rimasta, ma "fa parte del gioco", e ci ride su. "Questo lavoro mi sta dando tante soddisfazioni", dichiara Papetta. Non a caso è stata la prima ad aver concluso il programma vendite di alcuni articoli e ha vinto un viaggio premio a Budapest, in Ungheria. È partita mercoledì e tornerà oggi pomeriggio. Come è approdata all’agricoltura? "Vivo in campagna e fin da piccola sono appassionata di agricoltura, anche grazie ai miei genitori Mauro e Antonietta.