Casertanews.it - Vende motore di una minicar ma è una truffa: casertano finisce nei guai

Leggi su Casertanews.it

I carabinieri della stazione di Apiro, in provincia di Macerata, a seguito di un'attività investigativa avviata dopo la presentazione di una querela, hanno denunciato un 38enne residente in provincia di Caserta per il reato di frode informatica. L'indagine è nata dalla denuncia di un cittadino.