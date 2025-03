Gamberorosso.it - Vellutate, agnolotti e costolette. Cosa si mangia nel ristorante più segreto al mondo

Leggi su Gamberorosso.it

Le prenotazioni all'Agency Dining Room sono difficilissime da ottenere. Bisogna essere invitati almeno quattro settimane prima, sottoposti a un controllo di sicurezza per accedere, e poi essere scortati da un dipendente. Ilsi trova alla periferia di Washington D.C., oltre il fiume Potomac. Al settimo piano di un mastodontico edificio in cemento, acciaio e vetro simile ad un campus universitario, una porta anonima con la semplice dicitura ADR #2 dà accesso ad una sala con 50 coperti con grandi vetrate che danno sulle chiome cangianti degli alberi sottostanti. Qui si offre servizio solo a pranzo. Si paga esclusivamente cash e non sono previste mance per il personale. I telefoni cellulari non sono ammessi, quindi niente scatti da condividere sui social. Gli unici che possono prenotare un tavolo alpiù blindato delsono i dipendenti della Central Intelligence Agency.