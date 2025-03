Laspunta.it - Velletri, assemblea pubblica per salvare il Monumento dei Martiri di Pratolungo

“Nelle segrete stanze questa notizia non ci sta più, è uscita a Novembre scorso, con i picchetti a segnare il percorso della bretella, e lo abbiamo portato alla attenzione della stampa e dei cittadini noi a Febbraio, attraverso uno studio attento delle mappe disponibili.” E’ quanto affermano i Comitati cittadini R/esistenza, La Spinosa, Comitato No Bretella Cisterna-Valmontone e Comitato No Corridoio Roma-Latina per la metropolitana leggera.“La Bretella passerà sopra il luogo delo di, distruggendo anche il cippo commemorativo” Proseguono le Associazioni e i Comitati.“Il Tempo passa, e le istituzioni non hanno risposte ufficiali; è dunque tempo che sia la cittadinanza, le numerose associazioni del territorio, i singoli, ad impegnarsi perla memoria.” Aggiungono.