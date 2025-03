Lapresse.it - Vela, Yacht Club de Monaco: donne e sport, una rotta da tracciare tra sfide e conquiste

“Laè da sempre dominata dagli uomini, ma negli ultimi anni ci sono state molte iniziative per incentivare la partecipazione femminile. Per me è importante perché credo che qualsiasi ambiente che accoglie persone di ogni tipo diventi più ricco. E possiamo arrivarci. Possiamo continuare a spingere il livello sempre più in alto. Individualmente, ognuno di noi deve lavorare per migliorarsi”. A dirlo è Saskia Clark, medaglia d’oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012, a margine del Primo Cup – UBS Trophy, nella Giornata internazionale della donna. “Questo evento è incredibile. Riunisce tantissime persone, dai livelli più alti del nostrofino alla base. Tutti possono gareggiare fianco a fianco”. Alla 41ª edizione partecipano oltre 90 equipaggi e 450 velisti da tutta Europa, con una media di duea bordo per ogni imbarcazione.