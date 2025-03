Ilrestodelcarlino.it - Veglione di carnevale e fumetti. La città si prepara al ritorno dei carri

Il cartellone ‘Aspettando’ offre tante iniziative sia per oggi che per domani, eventi per tutti i gusti e tutte le età capace di attirare un pubblico eterogeneo. Si comincia subito la mattina dalle 10.30 fino alle 18.30 al Red Special dove ieri è stata inaugurata la seconda edizione del Cento Special Comics con tante curiosità da scoprire e, in partnerchip, alle 10.30 alla Rocca c’è l’Inaugurazione di "Nuvole in Rocca", mostra di tavole originali di. Continuando con l’arte, ci si sposta poi in Pinacoteca dove alle 11 c’è l’inaugurazione della mostra di Clara Brasca "Le Sibille" a cura di Valeria Tassinari Presidente Centro Studi Internazionale Il Guercino. Ingresso gratuito. E via di nuovo verso il Castello della Rocca perchè alle 11 inizierà la ‘La passeggiata dei pianeti’ a cura degli Astrofili Centesi.