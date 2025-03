Linkiesta.it - Ve lo buco, questo 8 Marzo enogastronomico

Scrivo sempre lo stesso articolo ogni 8da almeno dieci anni, eppure le cose del mondo non cambiano di una virgola. La mia ambizione remota, remotissima visto come vanno le cose, è che per l’8non ci sia più necessità di scrivere articoli tematici, che non si senta il bisogno di riempire pagine e social di donne facendole uscire dal cappello perché si deve, dimenticandocene puntualmente dal 9al 7successivo. Vorrei che nelle chat di tutte le redazioni del mondo non ci sia quell’orrendo scambio di richieste di articoli a tema una settimana prima della data fatidica. Vorrei che essere donna non fosse una categorizzazione professionale, ma una caratteristica identificativa, come gli occhi azzurri o i capelli biondi. Vorrei che gli uomini non sentissero il bisogno di farci gli auguri “per la festa della donna” che vi ricordo essere una celebrazione che ricorda una tragedia e di festa non ha proprio un bel niente.