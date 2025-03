Ilfattoquotidiano.it - “Vasco Rossi mi piaceva, ma lui non mi voleva proprio. Ho avuto il primo figlio a 15 anni, scatenai un terremoto e finii in casa famiglia”: le confessioni di Fiordaliso

è stata una delle cantanti iconiche degli80 e dei Festival di Sanremo di quegliè stata consacrata definitivamente nel 1984 con “Non voglio mica la luna“. Erano glidi Zucchero e, tra gli altri. I tre si sono incontrati al Festival di Sanremo 1982. “Zucchero era un caro amico. Il tempo me l’ha portato via, non abbiamo litigato ma soltanto preso strade – ricorda la cantante a Il Corriere della Sera – diverse.allora era un dj, non gliene fregava niente. Dietro le quinte mangiavamo quello che che ci portavano, certe porcate!“.si rivedonodopo in Puglia: “Il nostro e? stato un abbraccioOttanta, siamo tornati indietro nel tempo. E i suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte. Ne ero innamorata? E? un parolone.