Vanoli: «Felice per Lazaro, lo conoscevo già! All'Inter fece un po' di fatica»

L’allenatore del Torino, Paolo, nel corso della sua conferenza stampa, si è soffermato a parlare di Valentino, esterno ex Inter. Questo il pensiero del tecnico sull’austriaco. MATURO – Paolo, allenatore del Torino ed ex collaboratore tecnico, nel corso della sua conferenza stampa in vista del prossimo impegno in Serie A contro il Parma, ha parlato anche di Valentino, ex giocatore dell’Inter. Queste le parole del tecnico granata: «Sono contento per Valentino, è giusto che venga premiato. L’ho avuto quando giocavae lo conosco bene. Fu scelto da noi durante il mercato, ma in nerazzurroun po’ di. Adesso invece è un ragazzo maturato, la sua fortuna è stata quella di giocare dieci metri più avanti con il cambio modulo. Ha fatto tanti assist, può darci anche delle giocate anche in attacco.