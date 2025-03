Iltempo.it - Vannacci e Rizzo terzo partito d'Italia. Il sondaggio scuote la politica

Negli ultimi tempi sono stati visti insieme in più di un'occasione. Robertoe Marco, la strana coppia dellache potrebbe far parlare di sé. Secondo unpubblicato da Affarini il loro connubio potrebbe valere il 7,1% dei consensi. E potenzialmente potrebbe sfondare l'11%, diventando la terza forzana. Reduci da un comizio congiunto a Torino, l'europarlamentare leghista e il leader di Democrazia Sovrana e Popolare hanno raggiunto una convergenza su temi come la sicurezza, l'antieuropeismo e la critica alle elite.