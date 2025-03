Lanazione.it - Vannacci e l’incidente stradale a uno stop: illeso il generale nello scontro

Lido di Camaiore, 8 marzo 2025 – Incidenteper ilRoberto. L’europarlamentare si è scontrato, mentre era a bordo della sua auto, con un altro mezzo in via Italica a Lido di Camaiore. Si tratta della strada che porta verso Capezzano Pianore e l’interno della Versilia. E’ accaduto nella mattina di sabato 8 marzo, intorno alle 8.30. Da capire la dinamica. Né ilné l’altro automobilista hanno riportato conseguenze gravi. La ricostruzione delè ora affidata ai vigili urbani. L’europarlamentareabita in zona, a Viareggio.