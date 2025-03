Lanazione.it - "Valorizzare l’impegno delle tante imprenditrici"

In Italia il 31,5%aziende agricole è condotto da donne, contribuendo per il 17,5% alla produzione nazionale, è cresciuta, negli ultimi 10 anni, in percentuale, la presenza femminile negli allevamenti zootecnici, superando il 43%, mentre nelle imprese floricole copre quasi il 52%. In occasionecelebrazioni dell’8 marzo, la presidente Confagricoltura Donna Umbria Grazia Maccherani spiega. "Questa è un’occasione cruciale per riflettere sui progressi e le sfide che le donne affrontano, specialmente in agricoltura. In Umbria, come nel resto d’Italia, le donnedimostrano un’eccezionale competenza e dedizione, contribuendo significativamente al settore. Tuttavia, persistono ostacoli come la difficoltà di accesso al credito e gli stereotipi di genere. È fondamentale che istituzioni e società si uniscano per promuovere politiche inclusive e sostenere pienamente il ruolodonne in agricoltura, garantendo pari opportunità e riconoscimento".