Valentino Rossi dopo non è stato più lo stesso la rivelazione di Carlo Pernat a 13 anni dalla morte di Simoncelli

«L’ultima ruota passata sul corpo di Marcoin quell’incidente maledetto è stata quella della sua Ducati,pensava fosse colpa sua». A 13di distanza da quel tremendo 23 ottobre 2011, quando il giovane di Coriano fu sbalzatosua moto e travolto fatalmente in pista durante il Gp di Malesia, è il veterano del paddocka riaprire il cassetto. «Credo che questa perdita lo abbia segnato per sempre, perché non è piùlo», ha ammesso in un’intervista al Secolo XIX. Così l’ex dirigente di Cagiva e Aprilia, nonché manager dei vari Loris Capied Enea Bastianini (nonché Marco), ha ripercorso brevemente quei due mesi di dolore e silenzio che hanno seguito la scomparsa di uno dei talenti italiani più cristallini del motomondiale.