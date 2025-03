Ilfattoquotidiano.it - “Vaffanc**o cancro! Ho altri tre tumori al cervello e due ai polmoni, ma cercherò di curarmi”: la storia scioccante dell’ex conduttrice Teddi Mellencamp

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da diversi anni cerca di guarire dalalla pelle e, dalla prima diagnosi, le sono stati rimossi 17 diversi punti di melanoma, l’ultimo a dicembre 2024. Ma adesso, per, 43enne exdi Real Housewives of Beverly Hills, è arrivata un’altra doccia fredda. “Hotreale due ai. Sono tutti una conseguenza del mio melanoma”, ha annunciato giovedì 6 marzo in un post sul proprio profilo Instagram. L’ennesima stoccata della vita, a cui è determinata a rispondere: “I dottori sperano che l’immunoterapia e le radiazioni possano rimuoverli. Ho buone sensazioni e credo di poter vincere questa battaglia. Ora, come direbbe Andy Cohen: con tutto il dovuto.!”Un altro calvario per, dopo quello cominciato il 12 febbraio scorso, quando ha fatto sapere sui social di aver “affrontato forti e debilitanti mal di testa” per diverse settimane.