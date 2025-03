Lucascialo.it - V1, un secolo fa la scoperta che cambiò per sempre lo studio dell’Universo

Leggi su Lucascialo.it

Grazie alladi V1 e altre cefeidi in Andromeda, Hubble dimostrò che la Via Lattea non è l'unica galassia esistente.L'articolo V1, unfa lacheperloproviene da LE VOCI DI DENTRO.