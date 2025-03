Quotidiano.net - Usa: condannato ucciso con fucilazione, prima volta in 15 anni

Un uomoa morte in South Carolina è statotramite la. Il 67enne Brad Keith Sigmon è il primo prigioniero in 15a esserecon questa modalità negli Stati Uniti. L'uomo era statonel 2002 per l'omicidio dei genitori della sua ex fidanzata, colpiti ciascuno nove volte con una mazza da baseball.