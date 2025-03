Usa Bessent | usereno stablecoin per mantenere ruolo dominante dollaro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti intendono utilizzare leper preservare ildelquale riserva valutaria globale. Lo ha affermato il segretario di Stato al Tesoro Usa, Scottdurante il primo vertice sugli asset digitali che si è svolto ieri alla Casa Bianca, alla presenza del presidente Donald Trump e di diversi esponenti dell’industria delle “criptovalute”. “Lavoreremo molto sul regime dellee, come ha ordinato il presidente Trump, manterremo ildegli Stati Uniti sulle riserve valutarie globali. E per farlo utilizzeremo le”, ha affermato durante la sessione trasmessa pubblicamente della riunione. Lesono criptoasset agganciati ad un altro attivo sottostante, come può essere l’oro o – specificatamente nel caso di quanto intende fare l’amministrazione Usa – il, tramite ad esempio titolo pubblici.