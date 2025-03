Ilgiorno.it - Urbanistica nel caos a Milano, ritorno in piazza Aspromonte dove tutto è cominciato. La rabbia di chi si è trovato un palazzo di 7 piani nel cortile di casa

, 8 marzo 2025 – “In tutti questi anni non ci siamo sentiti tutelati e ascoltati dal Comune: il risultato è che ora ci ritroviamo con uncostruito nel”. Paola Barba ritorna con la memoria all’autunno del 2019, quando iniziarono le prime mobilitazioni contro il progetto “Hidden Garden“ in, sfociate in un esposto presentato a luglio del 2022 alla Procura diattraverso l’avvocata Veronica Dini. Daè partito, perché è stata aperta la prima della serie di inchieste che hanno messo sotto la lente progetti di rigenerazione urbana che hanno cambiato il volto di quartieri della città. Un’inchiesta, per presunti abusi edilizi legati al progetto sviluppato dalla Bluestone, dall’iter travagliato. Nel 2022 era stato eseguito un sequestro d’urgenza deldi settesorto all’interno del