Uomini e Donne, Tina e Cosimo paparazzati insieme: ecco dove si trovano

Prosegue a gonfie vele la conoscenza tra la vulcanica opinionista diCipollari e il suo altrettanto scoppiettante (e generoso) corteggiatore,.Negli scorsi giorni, durante la consueta puntata pomeridiana del dating show condotto da Maria De Filippi, è stato mostrato il lussuoso viaggio a Parigi che i due hanno fattoin occasione di San Valentino.Tra shopping sfrenato nelle più grandi boutique della moda, pranzi e cene con vista Torre Eiffel,hanno dimostrato di divertirsi moltoe di essere in perfetta sintonia su diversi aspetti della vita quotidiana.Dopo aver trascorso qualche giornonella capitale francese, i due hanno fatto ritorno a Roma e in studio hanno dichiarato di voler proseguire questa giocosa conoscenza e la Cipollari non ha escluso di partire ancoraal suo corteggiatore.