Uomini e Donne, rissa sfiorata tra due dame: la decisione di Maria

Nel parterre del trono over dinascono spesso rivalità trae cavalieri. Durante la registrazione del 24 febbraio 2025, lo studio del dating show si è infiammato a causa di un duro scontro tra Margherita Aiello e Morena Farfante. Il litigio ha rischiato di degenerare in una vera e propria, tanto che alcuni protagonisti della trasmissione sono dovuti intervenire per separarle.news: lo scontro tra Margherita Aiello e Morena FarfanteIl diverbio tra Margherita Aiello e Morena Farfante sarebbe nato a causa di alcune dichiarazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di. Secondo Morena, Margherita avrebbe contattato Pugnaloni per fargli modificare le anticipazioni della registrazione a suo favore. Morena ha accusato Margherita di aver cercato di manipolare le notizie per migliorare la sua immagine.