Isaechia.it - Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato incinta per la seconda volta: l’annuncio e il sesso del bebè! (Video)

Leggi su Isaechia.it

L’ex corteggiatrice dipoco fa ha sorpreso tutti annunciando tramite il suo profilo Instagram di essere in attesa del suo secondo figlio, che arriverà dopo il piccolo Davide.Ecco iltramite cui l’ex corteggiatrice ha annunciato non solo di essere in dolce attesa, ma ha anche svelato ildel: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@mazzocato)L'articoloper lae ildel! () proviene da Isa e Chia.