Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice confessa di andare in terapia in seguito ad alcune problematiche: “Ho toccato il fondo, sono rimasta traumatizzata”

Un’ex protagonista diha aperto il suo cuore a numerosi fan che la seguono assiduamente sui social.Stiamo parlando di Vittoria Deganello:L’exdel dating show è diventata mamma per la primissima volta il 25 aprile dello scorso anno dando alla luce la piccola Ginevra. La bimba è il frutto di un’amore (purtroppo destinato successivamente a concludersi) con Alessandro Murgia. Più volte Vittoria è stata presa di mira sui social per la scelta di portare avanti la gravidanza da sola e in molti le hanno spesso chiesto come vive la sua vita senza un uomo al suo fianco.Così come le altre volte, anche qualche giorno fa, Vittoria ha voluto aprire il suo cuore e la sua parte intima ai suoi fan. Tramite un lungo video su TikTok l’exha così iniziato:Buongiorno a tutti, ho pensato (ogni tanto penso) di utilizzare questo social in modo confidenziale, renderlo più “easy” e farmi vedere meno “costruita”.