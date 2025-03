Università di Firenze celebra la Giornata della Donna 2025 con eventi culturali

Leggi su Lanazione.it

Una mostra e uno spettacolo teatrale in rettorato, in un ricco calendario d’incontri, laboratori, letture e visite guidate. È il contributo dell’diper lainternazionale, con un carnet di appuntamenti organizzato anche per impulso dei dipartimenti, delle biblioteche e del Sistema Museale di Ateneo. I dueprincipali si svolgeranno lunedì 10 marzo. Alle ore 16 aprirà la mostra "Volti e storie di donne. Le allieve dell’Istituto superiore di Magistero femminile diall’inizio del ’900" a cura dell’Archivio Storico dell’Ateneo (Atrio del Rettorato, piazza San Marco 4; aperta fino al 10 aprile). L’esposizione di foto e documenti nasce dal ritrovamento di 80 ritratti dell’inizio del Novecento raffiguranti allieve e docenti dell’Istituto di magistero.