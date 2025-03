Quotidiano.net - Unicredit, con Bpm 12 miliardi di utili. Acquisite le fintech Aion e Vodeno

Un matrimonio che s’ha da fare. Semplicemente perché conviene.e Banco Bpm insieme, infatti, genererebbero 12di, senza contare che anche senza fusione potrebbero sviluppare sinergie per almeno un miliardo. Lo si legge nel documento informativo per gli azionisti pubblicato dall’istituto di Piazza Gae Aulenti in vista dell’assemblea del 27 marzo, quando i soci saranno chiamati a deliberare sull’aumento di capitale al servizio dell’Ops promossa su Banco Bpm. Anche qualoranon riuscisse a raggiungere la soglia per la fusione e decidesse di accontentarsi di una quota di Bpm inferiore ma comunque al di sopra del 50% delle azioni, la banca stima "che circa l’85% delle sinergie di costo e di ricavo previste potrebbe essere comunque realizzato, per un valore complessivo di circa un miliardo".