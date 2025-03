Puntomagazine.it - UNICEF/8marzo delle bambine: 50 milioni di ragazze non leggono/scrivono una semplice frase

Leggi su Puntomagazine.it

In occasione della Giornata Internazionale della DonnaItalia e #dedicano un cortometraggio all’istruzione.8 marzo 2025 – L‘Italia celebra la Giornata Internazionale della Donna (oggi) dedicandola idealmente al diritto all’istruzione– #– in particolare a quelle dell’Afghanistan che ormai da alcuni anni, non possono frequentare la scuola secondaria. Per l’occasione viene promosso il cortometraggio “MILK TEETH – Esserein Afghanistan“, nato da un’idea del regista e autore Giuseppe Carrieri e di Alessandra Mastronardi, Goodwill Ambassador dell’Italia.Nel mondo, 122dirimangono fuori dalla scuolaa livello globale; quasi 4e giovani donne su 10 a livello globale non completano la scuola secondaria superiore, circa 50die giovani donne oggi non sono in grado di leggere o scrivere unafrase.