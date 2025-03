Ilgiorno.it - Un’altra serata di grande musica per sostenere la sala di Rebbio

Unadiper una buona causa:il Teatro Nuovo di, con un concerto che si terrà al Teatro Sociale di Como mercoledì 19 marzo dalle 19 alle 24, e ingresso a offerta libera. “Music for theatre“,promossa da Como Accoglie in collaborazione con Teatro Sociale di Como AsLiCo, sarà unadi: i più rappresentativi gruppili di Como si alterneranno sul palco a sostegno delle attività della parrocchia die di Como Accoglie. Sette le band e i musicisti che saliranno sul palco: Last Minute, Dumanbass, Mark Uncle Band, 7Grani, The Mama Bluegrass Band, Parodi e Ghielmetti, Hornytoorinchos. Durante la, intorno alle 21, don Giusto Della Valle presenterà le iniziative cheSolidale ha in cantiere, e i volontari di Como Accoglie illustreranno come evolvono i progetti di assistenza e accompagnamento, in particolare dei giovani migranti.