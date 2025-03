Ilrestodelcarlino.it - Una stella ducale all’ingresso di Mazzaferro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da domani unatutta “made in Urbino“ farà bella mostra di sé accanto alla strada che dalla statale Bocca Trabaria porta alla frazione di: alle ore 16 sarà infatti accesa una, per l’esattezza un icosaedroto, realizzata da Fernando Rusciadelli con la collaborazione di Gabriele Iacomucci e di Fabio e Sergio Paradisi. Un’opera che suggella un luogo dove l’antica tradizione grafica urbinate si coniuga con la modernità. "Abbiamo voluto installare quest’opera a completamento di un progetto artistico destinato a sottolineare le nostre attività di tipo divulgativo e formativo", spiega Carla Luminati, titolare della Stamperia d’Arte Ca’ Virginio che ha voluto l’opera per celebrare i 14 anni di attività di arte incisoria e stampa originale d’arte, "frutto degli incontri con le scuole, con i turisti, con gli anziani stampatori urbinati e soprattutto con i giovani, che per fortuna hanno ancora voglia di imparare uno dei mestieri più tradizionali e unici della nostra città.