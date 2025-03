Anteprima24.it - Una rotatoria per Elisa Claps, l’inaugurazione a Parco Arbostella

Tempo di lettura: < 1 minutoUn momento emozionante e particolarmente significativo questa mattina dinanzi allanei pressi delper l’intitolazione della stessa ad, la giovane scomparsa nel 1993 dal suo paese d’origine e vittima di femminicidio. L’iniziativa fortemente voluta dalla vicesindaco Paky Memoli ha visto la partecipazione della famiglia di, Mamma Filomena e il fratello Gildo che per anni si sono battuti per avere pace e giustizia e verità per la morte di.Giustizia che hanno trovato poi a Salerno grazie all’avvocato Giuliana scarpetta e al giudice Rosa Volpe con un processo riaperto proprio nella città di Arechi che ha visto Danilo Restivo condannato all’ergastolo. “A Salerno devo la pace e la giustizia e la porto nel cuore – ha detto mamma Filomena – il mio grazie più grande a Rosa Volpe e all’avvocato Scarpetta.