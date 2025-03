Baritoday.it - Una catasta di elettrodomestici e mobili in strada: multati proprietario di un appartamento e 'svuota cantine' abusivo

Leggi su Baritoday.it

Avevato il propriodepositando oggetti e rifiuti ingombranti sul marciapiede, avvalendosi anche della collaborazione di due '' non in regola. E' quanto accertato dagli agenti della Polizia locale di Bari, intervenuti nella giornata di venerdì 7 marzo, in zona.