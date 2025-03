Lanazione.it - Un successo nel nome dell’arte. Camec, la mostra incanta tutti

Un. Uno strepitoso. Ce lo aspettavamo, inutile negarlo. Perché chi – come altri prima di noi – ha pensato al senso per valorizzare Spezia e gli spezzini, attraverso un progetto culturale affrontato con impegno e passione, è sempre stato ripagato. Erano in tantissimi, ben oltre le aspettative, alla presentazione del libro ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’ nel tardo pomeriggio di ieri, in una sala espositiva al primo piano del. Il libro, realizzato dalla redazione della Spezia de La Nazione, con il supporto di Fondazione Carispezia e Camera di commercio Riviere di Liguria e col patrocinio del Comune di Sarzana, nell’ambito delle iniziative per i 165 anni della testata, è oggi tra le mani dei lettori che hanno acquistato una copia del nostro quotidiano in edicola.