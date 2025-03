Ilfattoquotidiano.it - Un orario certo per il lavoro domestico. Dietro c’è anche una questione di genere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte di giustizia ha stabilito chei datori didevono avere un sistema di rilevazione dell’svolto dal lavoratore, per tutelarne i diritti. Come evitare che si trasformi in un peso burocratico aggiuntivo sulle famiglie.di Lucia Valente (Fonte: lavoce.info)Cresce ilL’invecchiamento della popolazione italiana e il calo demografico richiedono una quantità crescente di servizi di assistenza alla persona e aumentano il peso economico del settore del, sempre più richiesto dalle famiglie: si spendono oggi 7,6 miliardi di euro per i lavoratori domestici regolari, a cui si aggiungono 5,4 miliardi per la componente irregolare (47,1 per cento).Si tratta di un totale di 13 miliardi, che porta allo stato un risparmio di circa 6 miliardi (0,3 per cento del Pil), ossia l’importo di cui dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in una struttura specializzata.