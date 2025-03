.com - Un nuovo linguaggio per il vino?

Leggi su .com

Una ricerca condotta del centro studi della Pr Comunicare ilce lo racconta. Come cambia e deve cambiare ildel settore. Con questo scopo, l’agenzia Pr Comunicare ilha effettuato un’indagine affidando al suo centro studi interno diretto dal semiologo Elvio D’Ancona che ha posto l’accento sul consumo e sulla percezione delin Italia ha rivelato tendenze generazionali interessanti, evidenziando come le abitudini di consumo e la percezione culturale delstiano cambiando tra le diverse fasce d’età.Lo studio, condotto tra ottobre 2023 e gennaio 2024 su un campione di 217 persone – ed elaborato con ulteriori approfondimenti per arrivare ad una versione finale ad inizio 2025 – ha analizzato le abitudini di consumo, le opinioni culturali e le preferenze comunicative legate al mondo del