Un mese dedicato al benessere renale nelle Farmacie Comunali di Arezzo

, 8 marzo 2025 – Unaldi. Il percorso di educazione alla salute promossoottodi città e frazioni conoscerà una nuova tappa con un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione che, tra lunedì 10 marzo e giovedì 10 aprile, sarà dedicata alle buone pratiche per prendersi cura dei propri reni e per arginare l’insorgere delle nefropatie. I farmacisti saranno a disposizione per consulenze gratuite e personalizzate per prevenzione, trattamento e, con approfondimenti su ambiti quali stili di vita, alimentazione e servizi con cui tenere sotto controllo il proprio corpo. Le malattie croniche dei reni interessano circa il 10% della popolazione italiana, rappresentano le più frequenti patologie croniche-degenerative nella penisola e, essendo asintomatiche fino agli stadi avanzati, sono spesso caratterizzate da diagnosi tardive che richiedono nei casi più gravi la necessità di dialisi o trapianto, con ripercussioni a livello cardiaco, circolatorio e metabolico.