Ilfoglio.it - Un memoir sulla trasformazione di sé e sui desideri. Figlia del divorzio

Leggi su Ilfoglio.it

Nata la, tutta la sua vita esplode. Improvvisamente l’identità di Leslie va in frantumi rivelando contraddizioni, conflitti interiori e fragilità che fino ad allora aveva lottato per tenere insieme, anche contro ogni logica evidenza. La maternità sposta totalmente il centro delle sue giornate verso la neonata, rivelando un vuoto esistenziale impossibile da colmare. Il rapporto con il marito – sposato a Las Vegas in un tempo di tenera leggerezza ormai passato per sempre – è segnato da una distanza che probabilmente era già nelle cose, ma che lei aveva negato a se stessa pervicacemente. Ilè dunque inevitabile. Inizialmente ha la forma di una fuga notturna: la bambina portata via con sé, una liberazione che diviene un senso di colpa quotidiano. Nella testa di Leslie si affastellano ricordi felici, la paura di un fallimento permanente diventa così un angoscia quotidiana.