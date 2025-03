Liberoquotidiano.it - Un governo per le donne: il femminicidio diventa reato autonomo punito con l'ergastolo

Il Consiglio dei ministri dura meno di un'ora. Tanti ne bastano per approvare un provvedimento che Eugenia Roccella, ministro perla Famiglia e le Pari opportunità, alla fine della riunione di Palazzo Chigi definisce una «novità dirompente». Ovvero l'introduzione, nel codice penale e come, del delitto di, che saràcon l'. Una «sterzata nella lotta a questa intollerabile piaga», aggiunge poco dopo con un messaggio la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che significativamente arriva alla vigilia della Festa della donna dell'8 marzo a marcare, anche a livello simbolico, «un altro passo avanti nell'azione di sistema per contrastare la violenza nei confronti dellee per tutelare le vittime». Norme, rivendica la premier, «che abbiamo fortemente voluto».