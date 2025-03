Ilgiorno.it - Un 8 marzo tra risate e riflessioni con “Le donne della mia vita“

L’8si festeggia tra. Oggi alle 21 al Teatro di via Dante è di scena “mia“, quarto spettacolorassegna 2024-2025. La piéce dedicata alla Festadonna ha per protagonista Claudia Penoni e Daniele Sala alla regìa. Lo spettacolo affronta con ironia e introspezione le relazioni trae il loro impatto nelle dinamiche quotidiane. La protagonista, Caterina, riflette sulle figure femminili che hanno condizionato la sua esistenza: amiche, colleghe, parenti e conoscenti vengono descritte con uno sguardo umoristico e penetrante. Un piccolo trattato umoristico da camera in cui la Penoni, con tono da “entomologa dei sentimenti“, esplora l’odissea quotidianadonna del XXI secolo, proponendo un finale sorprendente che ribalta i ruoli tradizionali tra generi.