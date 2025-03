Justcalcio.com - Ultimatum Joao Félix | Marca

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 12:22:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico:È passato poco più di un mese dall’arrivo dia Milanoe i primi dubbi sono già sul tavolo. IL critica Dagli stand e analisti (giornalisti, ex giocatori .) contro le prestazioni dei portoghesi hanno fatto la sua comparsa nel nord Italia e Il suo futuro, se fosse mai stato dato che sarebbe come “Rossonero”, sta andando più lontano da San Siro.L’illusione dell ‘”effetto” è durata un paio di partite. Premiere con obiettivo in Coppa Italia, un paio di buone prestazioni in campionato . e poco altro. L’ex Atlético de Madrid è caduto con il resto della squadra: Eliminato in campioni e tre perdite consecutive in serie che condividono un terrificante febbraio per il “Rossoneri”.