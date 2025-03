Thesocialpost.it - Ucraina senza aiuti, ancora attacchi russi: tante vittime

Nella serata di venerdì, un attacco ha colpito la città di Dobropillia, nella regione di Donetsk, provocando pesanti perdite. Il governatore Vadym Filashkin ha riferito che almeno 11 persone sono rimaste uccise e altre 30 ferite, mentre si teme che alcuni civili possano esseresotto le macerie.L’attacco ha causato danni significativi, con almeno otto edifici residenziali gravemente colpiti. Le squadre di soccorso stanno lavorandososta per individuare eventuali superstiti e mettere in sicurezza l’area.Dobropillia, situata circa 94 chilometri a nord-ovest di Donetsk, si trova in una zona fortemente contesa e soggetta a continui. Nel frattempo, la situazione sul fronte resta complessa. Kiev starebbe valutando un possibile ritiro dalla regione russa di Kursk, occupata in parte lo scorso agosto, dove circa 10.