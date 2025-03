Liberoquotidiano.it - "Uccidere un fascista non è reato": alla Sapienza tornano gli slogan dell'odio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un passovolta ci siamo arrivati. «unnon è». Il coro, tipico dei cortei violenti degli anni Settanta, è risuonato all'università Ladi Roma pochi giorni fa. Insomma, siamo nel 2025 ma qualcuno pare non essersene accorto. Raccontare quello che è successo è purtroppo molto semplice. Gli studenti di Azione universitaria (di destra, per capirsi) si erano organizzati per fare una raccolta firme all'interno'ateneo. Una cosa normalissima, ovviamente, ma per i giovani di sinistra che qualcuno la pensi in maniera diversa da loro, e voglia pure dirlo, è una provocazione inaccettabile. Così i suddetti compagni hanno iniziato a minacciare i loro avversari, intonando cori come “siamo tutti antifascisti” e poi “unnon è un”. «Stavolta gli antagonisti non sono riusciti a sottrarre il nostro materiale, siamo riusciti a tenerlo con noi senza indietreggiare», ha spiegato Luca Trico, presidente di Azione universitaria