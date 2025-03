Lapresse.it - Tv, Sergio (Rai): “Song Contest e poi tanti big in palinsesto Rtv San Marino”

Si dice convinto che la Rai non perderà il Festival di Sanremo. Ma ora è concentrato soprattutto sul lavoro da fare a Sanper portare in alto la tv locale, protagonista in questi giorni con la preparazione delin vista dell’Eurovision. Di certo, il doppio incarico non ha tolto le motivazioni a Roberto, dg Rai e ora anche di SanRtv. In un’intervista a LaPresse,delinea il tracciato per la nuova sfida non trascurando di dedicare un pensiero a Sanremo: “Non credo proprio che la Rai perderà il Festival – sottolinea – se poi ci dovesse essere un problema su Sanremo, ci sarà comunque un Festival. Ricordiamoci sempre che solo la Rai ha l’obbligo di esprimere il cantante dell’Italia per l’Eurovision“.“Come mi trovo nel doppio incarico? Molto bene, nel senso che ho un rapporto straordinariamente positivo e di reciproco impegno e disponibilità con lo Stato di San, con il segretario di Stato, Federico Pedini Amati, che mi aveva posto la questione delle problematiche della televisione di Sannell’estate scorsa.