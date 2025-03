Justcalcio.com - Tuttosport – “Vlahovic non è da Juve! Kolo ideale e mi piace anche…”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 13:48:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da:Michele Padovano, storico ex attaccante dellantus degli anni ’90, ha parlato a Le Maioliche. Nell’intervista il classe 1966 ha dato un giudizio sul reparto offesivo dellantus, concentrandosi in particolare sulla stagione ed il rendimento di Dusan: “ha dimostrato di non essere dantus, sbaglia troppi gol per essere da. Comunque dove andrà in futuro farà bene perché è un buon giocatore, ma non un top. Mimolto Jonathan David, mentreMuani èper il gioco di Thiago Motta“.Padovano e i ricordiPadovano ha poi parlato della sua esperienza con la Vecchia Signora direttamente ai canali ufficiali del club: “Laè la: ti accorgi di che società sia quando te ne vai”.