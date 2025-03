Terzotemponapoli.com - Tutto su Napoli – Fiorentina

Leggi su Terzotemponapoli.com

pronto allo Stadio Diego Armando Maradona, domenica 9 marzo ore 15:00 per un altro match che promette spettacolo, emozioni ed altro:Ilaffronterà ladomani alle ore 15.00 allo Stadio Maradona, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Gli azzurri, provenienti da cinque partite senza vittoria, affronteranno un altro match molto impegnativo. Un solo punto divide la squadra azzurra dalla capolista Inter che giocherà contro il Monza. Gli uomini di Conte cercheranno di conquistare i tre punti per restare ai vertici della classifica e poter lottare fino in fondo per la conquista del titolo tricolore.ULTIME DALLE SEDIQUIConte, dovendo ancora fare a meno di Neres e Anguissa, si affiderà alla squadra che ha pareggiato ed ha messo in seria difficoltà l’Inter la scorsa settimana.