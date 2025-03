Ilprimatonazionale.it - Tutto molto bello: l’Italia migliore di Bruno Pizzul

Roma, 8 mar – Da bambini (almeno parlo per quelli come me, che non appena si aveva età senziente correvamo a giocare in strada con un pallone e quattro amici. ora si sa che le cose sono cambiate) tutti sognavamo di diventare calciatori. Poi ovviamente la quasi totalità si accorgeva che ciò non sarebbe mai successo ed allora si ripiegava sul sogno di commentare le grandi finali, perché prima Nicolò Carosio (che non ho fatto in tempo ad ascoltare, se non nei ricordi di mio padre), poi Nando Martellini e, infine e sopratci avevano insegnato che poteva esserequasi quanto segnare un goal decisivo. Calciatore e insegnanteEcco perché la morte di, all’età di 86 anni, ci ha fatto fare un emozionante viaggio nel tempo e nella memoria. Perché sarà pur vero checiò che ci riporta alla nostra adolescenza sembra sempre più, ma, in un mondo di Caressa e Adani, quello del telecronista friulano era davvero “”, come amava dire, con semplicità, per esaltare un trionfo sul campo.