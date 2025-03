Sport.quotidiano.net - Tutto facile per la Scotti . Ora testa alla semifinale

Mantova 55 Use Rosa 77 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta 4, Llorente 9, Fiorotto 4, Fusari 11, Orazzo 17, Dell’olio 5, Cremona 3, Ramò 2, Cavazzuti, Ndiaye M.. All.: Logallo. USE ROSA: Tarkovicova 21, Colognesi 20, Ruffini 2, Castellani 8, Antonini 1, Leghissa n.e, Samoylych, Ianezic 7, Ndiaye D. 4, Chelini, Casini 3, Vente 11. All.: Cioni. Arbitri: Esposito di San Benedetto del Tronto e Corrias di Cordovado. Parziali: 18-21; 33-41; 46-56. ROSETO DEGLI ABRUZZI – Trascinata da Tarkovicova e Colognesi, oltre che dlucida regia di Castellani e i soliti punti pesanti di Vente nel momento decisivo del match, l’Use Rosa schianta Mantova e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia di A2. Stasera alle 18 al Pala Maggetti contro la vincente di Galli San Giovanni-Matelica. Tornando al match contro le lombarde, dopo l’equilibrio del primo quarto, nel secondo la squadra di coach Cioni prova ad allungare con capitan Ruffini che firma la prima doppia cifra di vantaggio sul 26-37, che diventa 33-41 all’intervallo lungo.